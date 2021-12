Rivaler gør sig klar i kulissen: Nyt læk fuldender miserabel uge for Boris Johnson

Endnu en kompromitterende julefejring fra i fjor er blevet lækket til de britiske medier. Denne gang er det et billede af premierminister Boris Johnson, der holder en julequiz for de ansatte i Downing Street 15. december 2020, mens resten af Storbritannien var nedlukket.

Det er tabloidavisen The Mirror, der søndag bringer et billede af Boris Johnson fra biblioteket i Downing Street 10 under et portræt af det konservative ikon Margaret Thatcher. Ved premierministerens side sidder to medarbejdere, den ene iført tørklæde af flitterstads, den anden iført julemandshat.