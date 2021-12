Fransk ø-stat siger nej til løsrivelse

Ny Kaledonien i den sydlige del af Stillehavet har stemt nej ved en folkeafstemning om løsrivelse fra Frankrig. Der er tale om et overvældende nej til at bryde båndene til Frankrig.

Afstemningen blev dog boykottet af grupper, der støtter uafhængighed. Heriblandt navnlig organisationer for øgruppens oprindelige befolkning, kanakkerne.

Kort før stemmestederne lukkede, havde kun lidt over 40 procent af de stemmeberettigede afgivet deres stemme.

Da næsten alle stemmer var talt op søndag, havde over 96 procent stemt imod løsrivelse.

Der bor omkring 270.000 mennesker i Ny Kaledonien. Øsamfundet ligger cirka 2000 kilometer øst for Australien.

Der var sendt ekstra politistyrker til Ny Caledonien for at hindre uroligheder under folkeafstemningen. Men resultatet søndag vil ikke mindske spændingerne mellem de overvejende fattige kanakker og øsamfundets hvide og oftest rigere del af befolkningen.

Der har allerede været to folkeafstemninger om løsrivelse. En i 2018 og en sidste år, som gav snævre sejre til nej-siden.

Tilhængerne af løsrivelse ville have udsat søndagens folkeafstemning til september næste år. De mente, at det ikke kunne gå ordentlig til nu med de mange smittede med covid-19.

Præsident Emmanuel Macron hilser resultatet velkommen og siger, at der nu venter en overgangsperiode, hvor valget ikke står mellem et ja eller et nej.

»Vi må nu bygge et fælles projekt, siger han.

»I aften er Frankrig mere smukt, fordi Ny Caledonien har besluttet at forblive en del af det.

Han kommenterer ikke boykotten af folkeafstemningen, men erkender, at vælgerne er ’dybt splittede’.

I 1980’erne udbrød der kampe mellem oprørske kanakker og de, som ønskede at forblive franske. Der var dræbte på begge sider, og det fik Frankrig til at erklære Ny Kaledonien i undtagelsestilstand.

Frankrig har i forbindelse med søndagens folkeafstemning frygtet, at løsrivelse ville give Kina frit spil til de facto at tage magten over Ny Kaledonien.

ritzau