Hun prydede magasinforsider og lignede en kvinde, der kunne ændre verden. Nu risikerer hun årevis bag tremmer

Fredag blev de sidste ord sagt i sagen om Elizabeth Holmes, kvinden, der påstod at kunne revolutionere sundhedsindustrien og fik overbevist nogle af verdens rigeste mennesker om at investere milliarder i en idé, der aldrig virkede. Når juryen nu fælder dom, bliver det ikke alene over Holmes, men over hele den accelererende udgave af den amerikanske kapitalisme, hvor alle frygter at misse det næste tech-tog.