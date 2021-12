Politikens korrespondent: Belgierne er vilde med deres pomfrit. Den kærlighed har jeg hurtigt tillært mig

Det sidste, man skal gøre som udlænding i Belgien, er at bestille french fries på en restaurant. Ikke fordi de ikke smager godt, men fordi der i belgiernes øjne intet fransk er over dem. Muligvis har visse franskmænd en anden opfattelse, men så tager de ifølge belgierne fejl.

Historien, som den går i Belgien, er, at navnet opstod i forbindelse med Første Verdenskrig. Her gik amerikanerne i land i Europa og blev introduceret til den herlige spise af nogle fransktalende soldater. Amerikanerne, som jo ikke er kendt for at være de stiveste i europæisk geografi, troede, de var i Frankrig, og at soldaterne var franskmænd. Derfor valgte de at kalde de små sprødstegte kartoffelstænger for french fries, da de tog ideen med tilbage og introducerede den derhjemme. Men de var rettelig i Belgien. Alligevel hænger den gastronomiske navnebrøler ved den dag i dag.