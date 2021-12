Dansk fregat i ny pirataktion i Guineabugten

To besætningsmedlemmer fra et containerskib savnes efter en hændelse mandag, hvor den danske fregat ’Esbern Snare’ blev indsat i en antipirateri-operation i Guineabugten.

Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse sent mandag aften.

Containerskibet fik hjælp af ’Esbern Snare’ efter et piratangreb.

Den danske fregat modtog information, der tydede på, at der kunne være en aktiv piratgruppe omkring øen Bioko ud for Ækvatorial-Guinea i internationalt farvand.

Mens ’Esbern Snare’ satte i retning af den mulige piratgruppe, forsøgte den at få kontakt til civile skibe, der lå i samme område.

Det lykkedes dog ikke at opnå kontakt, fremgår det.

Helikopter sendt i forvejen

Efter en sejlads på omkring tre timer blev fregattens Seahawk-helikopter sendt i forvejen for at observere. Da den nærmede sig, modtog den et såkaldt Mayday-signal fra et containerskib.

Signalet betyder ’skib i nød’.

Besætningen fra helikopteren så et mindre fartøj - en skiff - på siden af containerskibet. Besætningen kunne også se et antal formodede pirater og gidsler om bord på fartøjet.

Det forlyder, at personerne på fartøjet smed genstande over bord. Tilsyneladende med det formål at kunne sejle hurtigere.

Med gidslerne om bord havde de retning mod nord og Nigerdeltaet.

For ikke at udsætte gidslerne for fare fulgte helikopteren fartøjet på sikker afstand i et stykke tid. Herefter vendte den tilbage til ’Esbern Snare’.

Fregatten har ikke tilladelse til at forfølge pirater i nationale farvande.

Imens fik den en melding om, at flere besætningsmedlemmer befandt sig på containerskibet, og at et besætningsmedlem var blevet såret af skud i benet.

Der blev ikke meldt om nogen pirater på containerskibet.

Af den grund blev et boardinghold sat om bord på containerskibet for at yde førstehjælp.

Senere modtog den sårede person lægehjælp på ’Esbern Snare’. Personens tilstand er stabil, oplyses det.

Sent mandag aften arbejdede boardingholdet fortsat om bord på containerskibet med at yde støtte og lede efter de to besætningsmedlemmer, der savnes efter angrebet.

ritzau