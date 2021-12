Det er sagt af USA. Nato og G7-landene har sagt det, og nu siger EU det også. At det vil få meget alvorlige konsekvenser for Rusland, hvis de gør alvor af truslen om at invadere Ukraine, og at det vil blive dyrt. Det vil også være det fælles budskab fra EU-lederne efter deres topmøde i Bruxelles torsdag.

Men bag EU’s knyttede næve er der et problem.