Analyse: Straf til oliehandlere ligger i den milde ende

Skyldig.

Dommen over et af verdens største selskaber inden for handel med olie og andre fornødenheder til den internationale skibsfart, Dan-Bunkering, gør en ting helt klart: Dansk erhvervsliv har – ud over det moralske aspekt – gode forretningsmæssige og økonomiske grunde til at følge EU’s sanktioner mod diktaturer, militærjuntaer og samvittighedsløse autokrater.