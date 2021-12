300 frygtes at være fanget i brændende World Trade Centre i Hongkong

En større brand er brudt ud i Hongkongs World Trade Centre, hvor flere hundrede mennesker frygtes at være spærret inde. Et stort antal kunder og restaurantgæster menes at være blandt dem, der stadig befinder sig i bygningen.

Branden blev anmeldt onsdag klokken 12.37 lokal tid og har udløst et massivt nødberedskab, skriver South China Morning Post.

World Trade Centre i Hongkong fungerer med sine 38 etager som et indkøbscenter og og et kontorkompleks. Brandvæsenet er i gang med at evakuere folk fra bygningen, blandt andet via stiger, der når op til en platform nær bunden af højhuset. De har svært ved at kunne forlade bygningen, hvor bagtrapperne ifølge politiets oplysninger er fyldt med tæt røg.

Ifølge en polititalsmand er flere end 100 mennesker blevet evakueret til et udendørs område på femte sal i World Trade Centre. Et større antal mennesker er dog fortsat fanget i forskellige restauranter i indkøbscentret. I alt menes over 300 i øjeblikket at være fanget oppe i højhuset på grund af røgfyldte flugtveje, skriver South China Morning Post. En del gæster i en restaurant på den øverste etage måtte evakueres fra spisestedet, da det blev fyldt med røg.

En af dem, der i øjeblikket er fanget i tårnet, slog alarm: »Først kunne vi lugte, at noget brændte og ringede derfor til viceværten. Vi fik at vide, at der ikke var nogen grund til evakuering endnu. Men da nogle af mine kolleger senere gik ned for at finde ud af, hvad der skete, sagde de, at der var tyk røg længere nede. Vi slap ud via en brandtrappe«, siger hun til den lokale fjernsynsstation RTHK.

Tilsyneladende er branden opstået i elektriske installationer på første etage i bygningen, som er ved at blive renoveret. De nederste etager i ejendommen indeholder et butikscenter, mens de øverste etager benyttes til kontorer. På grund af ombygningerne var butikkerne lukkede, da branden opstod.

Ifølge de foreløbige rapporter fra stedet er enkelte ramt af røgforgiftning.

ritzau og Politiken