Scholz advarer »hæmningsløse« corona-ekstremister

Den nye socialdemokratiske forbundskansler, Olaf Scholz, siger onsdag i sin tiltrædelsestale i parlamentet i Berlin, at Tyskland vil ’forsvare sig selv’ mod militante vaccinemodstandere.

Det siger han, efter at en række politikere er blevet truet.

»Vi vil ikke tillade en lille minoritet af hæmningsløse ekstremister i at prøve at påføre deres vilje over for hele samfundet«, lyder det fra Scholz.

»Tyskland vil benytte sig af alle den demokratiske retsstats midler til at forsvare sig mod en lille minoritet, der hadefuldt angriber alle os andre«, siger han.

Erklæringen fra Scholz kommer, efter at politiet i Dresden har gennemført razziaer. Her har der været fremsat dødstrusler mod politikere, der støtter vacciner mod covid-19.

Den konkrete trussel har været rettet mod delstaten Sachsens ministerpræsident, Michael Kretschmer. Det skal være sket på det sociale medie Telegram.

ritzau