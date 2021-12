Omstridt kronprins tager førerskabet ved Golfen

Af en mordmistænkt ungersvend at være var tirsdag en exceptionelt god aften for Mohammed Bin Salman.

Meget af verden tøver over for den saudiske kronprins. Det er, som om hans ansvar eller medansvar for mordet på systemkritikeren Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul for tre år siden og den efterfølgende partering af Khashoggis lig, mens hemmelig tyrkisk overvågning optog det hele, klæber til den 36-årige kronprins, som FN og CIA bliver ved at tillægge ansvaret for udåden. Men Frankrigs præsident Macron besøgte ham for et par uger siden. Og tirsdag aften kunne den saudiske kronprins anføre det årlige topmøde for de rige arabiske oliestater i Golfens Samarbejdsråd, GCC.