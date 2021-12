»Festen er forbi«: Boris Johnson taber højborg, der har været konservativ 189 år

Konservative taber bare ikke i North Shropshire. Den vestengelske valgkreds har været en ultrasikker Tory-højborg, siden den blev oprettet i 1832, og for den nuværende Brexit-elskende regering burde det være så let som ingenting at snuppe kredsen, hvor 6 af 10 vælgere stemte for EU-skilsmissen i 2016.

Men ’burde’ lader til at være død sammen med ’plejer’ i North Shropshire. Torsdag smed vælgerne i hvert fald knap 200 års tradition på porten, da de i et suppleringsvalg sendte en liberaldemokrat til London som deres repræsentant i Underhuset.