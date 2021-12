USA-korrespondent: Mit møde med Woody lige så meget som en historie om amerikanernes ukuelighed og om værdierne i de små samfund

2021 blev naturkatastrofernes år i USA, hvor der både blev brændt ned, hvirvlet rundt og oversvømmet med en intensitet, der langt om længe har fået amerikanerne til at bekymre sig om klimaforandringerne. Men det er især småbysamfundene langt fra de amerikanske metropoler, der kæmper for at overleve – ført an af folk som Steve ’Woody’ Culleton.