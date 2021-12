Ngo'er: Vagter har taget nye metoder i brug for at skjule omfanget af udskÃ¦ldt ulovlig praksis ved EU's ydre grÃ¦nser

En afghansk familie bestående af mor, far og seks børn i alderen fra fem måneder til 10 år forsøger at krydse over grænsen til Kroatien fra Byen Velika Kladusa. De går til et sted, hvor de skal kravle ned af en stejl skrænt og kort efter hoppe over en å for at komme ind i Kroatien. I samme øjeblik faderen Hekmatollah Anarkhel lander på den anden side af åen, kommer seks kroatiske grænsebetjente løbende mod ham. Han hopper hurtigt tilbage og familierne søger gennem terrænet og op ad den stejle skrænt, tilbage til hovedvejen. Kort efter dukker bosnisk politi op og taler alvorsord med familierne, inden de lader dem gå igen. Det var familiens 36. forsøg.