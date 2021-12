Frank Hvid Petersen: Indtil for nylig lød det, at den hastigt stigende inflation i USA var et midlertidigt problem. Nu har piben fået en anden lyd

Analyse: Den amerikanske centralbank vil hæve renten for at dæmpe inflationen. Men det vil gå langsomt og ikke få betydning for danske boligejere på kort sigt. Men hvis der skal mere krasse midler til, kommer vi også til at mærke det herhjemme.