Piben har pludselig fået en anden lyd hos USA's centralbank – og nu er der udbrudt jubel på aktiemarkederne

På rekordtid har den amerikanske centralbank, Federal Reserve (i daglig tale FED), vendt helt rundt på sin opfattelse af amerikansk økonomi. Indtil for nylig lød det, at den hastigt stigende inflation i USA var et midlertidigt problem, og at der foreløbig ikke var grund til at hæve den historisk lave styringsrente på 0-0,25 procent.

I de seneste uger har piben pludselig fået en anden lyd fra bankens formand, Jay Powell: USA’s økonomi har lagt coronakrisen bag sig og er nu inde i et stærkt opsving. Jobmarkedet er bomstærkt, og arbejdsløsheden kraftigt faldende. Samtidig er den hastigt tiltagende inflation, der med 6,8 procent i november nåede det højeste niveau i 39 år, ikke længere et midlertidigt problem, men den største trussel mod et fortsat økonomisk opsving i USA i de kommende år.