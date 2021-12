EU-landene lukker ned på 27 forskellige måder. Nu ulmer frygten for covidkaos i Europa

Irritationen over Italien var til at føle på, da EU’s stats- og regeringschefer mødte op til maraton-topmøde torsdag morgen. Årsagen er, at Italien dagen inden topmødet hev nye indrejse-restriktioner op af lommen uden at varsle de andre lande eller EU-Kommissionen 48 timer før, som man ellers har aftalt.

Alle indrejsende til Italien skal fremover fremvise en frisk test ved indrejse, uanset om de er vaccinerede eller ej. Det fik hårde ord med på vejen fra blandt andre den belgiske regeringsleder, Alexander de Croo.