EU's regeringschefer sender kraftig advarsel til Rusland efter topmøde

Nye russiske aggressioner mod Ukraine vil få »betydelige konsekvenser«. Sådan lyder advarslen i en erklæring fra EU’s stats- og regeringschefer ved et topmøde i Bruxelles torsdag. De opfordrer Rusland til straks at mindske spændingerne ved grænsen til Ukraine. Og russerne bør også skrue ned for den »aggressive retorik«, hedder det.

Det bliver ikke uddybet, hvilke »betydelige konsekvenser« der kan være i vente for Rusland. Men det bliver dog tilføjet, at tiltag vil være koordineret med EU’s partnere. Det kan for eksempel være USA. Flere EU-ledere har før talt varmt for økonomiske sanktioner mod Rusland.

Rusland har den seneste tid optrappet militært ved grænsen mod Ukraine. Ifølge efterretninger med op mod 175.000 soldater. Frygten i Vesten og Ukraine er, at Rusland gør klar til at invadere Ukraine. Derfor har vestlige stormagter som USA, Storbritannien og EU igen og igen advaret om konsekvenser for at være på forkant – i håb om at det kan forhindre en egentlig invasion.

Ritzau