Britiske vælgere straffer kriseramte Johnson

Det Konservative Parti i Storbritannien mærker nu også effekten af en turbulent periode for premierminister Boris Johnson.

Sådan lyder i hvert fald konklusionen efter et suppleringsvalg i valgkredsen North Shropshire i det vestlige England.

For første gang, siden kredsen blev oprettet i 1983, er det nemlig ikke blevet til konservativ sejr.

I stedet er den liberaldemokratiske kandidat Helen Morgan løbet med sejren, fremgår det af valgresultatet tidligt fredag.

»Folket i North Shropshire har talt på vegne af det britiske folk. De har sagt højt og tydeligt: Boris Johnson, festen er ovre«.

»Vores land skriger på lederskab. Hr. Johnson, du er ikke nogen leder«, siger Liberaldemokraternes Helen Morgan i sin vindertale.

Boris Johnson er kommet i modvind i hjemlandet på grund af historier om brud på coronarestriktioner.

Der er blandt andet stor vrede over, at Johnsons medarbejdere ved juletid sidste år holdt julefrokost i Downing Street.

Det skete, efter at briterne ellers havde fået besked af regeringen på at blive hjemme og lade være med at feste på grund af udbredt coronasmitte.

Den konservative formand i North Shropshire, Oliver Dowden, erkender fredag, at vælgerne har straffet partiet efter en svær periode.

»Vælgerne i North Shropshire har fået nok, og de har straffet os. Jeg tror, at de ville sende et signal, og som formand for Det Konservative Parti (North Shropshire red.) vil jeg gerne sige: Vi har hørt jer højt og tydeligt«, siger han til Sky News.

Tidligere på ugen tabte Boris Johnson i parlamentet en afstemning om et lovforslag om coronapas. Næsten 100 konservative stemte imod forslaget, og afstemningen blev betragtet som et stort nederlag for premierministeren.

Ifølge det konservative parlamentsmedlem Roger Gale vakler stolen nu så meget under Johnson, at han ikke har råd til flere skuffelser.

»Det er sidste udkald for premierministeren. Han har allerede to nederlag - et i parlamentet tidligere på ugen og nu det her«.

»Et mere, og han er færdig«, siger Roger Gale til britiske BBC.

Ved suppleringsvalget i North Shropshire skulle der findes et medlem til det britiske parlament, der har i alt 650 pladser.

Valget blev udskrevet, efter at den tidligere konservative repræsentant trak sig, da han havde brudt regler om betalt lobbyisme.

ritzau