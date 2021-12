Her er coronaen det mindste af det hele. Den genopstandne virus, som lukkede Betlehem, Jesu fødested, sidste jul, lukker byen igen i år. Men Betlehem står over for et mere hardcore problem: Det er ikke længere en kristen by, højst en by med et kristent mindretal.

