Truslen om nye EU-sanktioner skal holde Rusland tilbage

Den russiske mobilisering ved grænsen til Ukraine er næsten rituel. Den finder sted med jævne mellemrum, og så er bl.a. EU- og Nato-landene sammen med Ukraine overladt til i fællesskab at gisne om, hvad der mon vil ske, og hvad der mon kan afværge en krig. Den regeringskritiske russiske tv-station Dojsd spurgte i et indslag: »Hvad sker der i Putins hoved? Er han klar til at kæmpe mod Ukraine, eller bluffer han bare? Hele verden spekulerer nu over svaret på det spørgsmål. Og forbereder planer: Hvordan kan man forhindre katastrofen, og hvordan skal man reagere, hvis katastrofen er uundgåelig?«.

Den russiske politik er stærkt mistillidsskabende, og det er givetvis en del af formålet med den. Talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, insisterer på, at »vi har ret til at flytte vores væbnede styrker rundt på vores suveræne territorium«, og det er bestemt rigtigt.