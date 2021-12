Fransk venstrefløj er på vej mod kollektivt politisk selvmord

Der var en, der var to, der var tre, fire og fem – og fredag blev de lige pludselig seks, da den tidligere justitsminister Christiane Taubira meldte sig som kandidat til den franske præsidentpost. Og alligevel ikke helt. Hun overvejer stadig, hvilket ikke forhindrede den 69-årige politiker fra det franske amt Guyane i Sydamerika lørdag at føre valgkamp i amtet Seine-Saint-Denis lige uden for Paris.

Er det svært at følge med? Det er det også for franskmændene, som dag for dag oplever, hvordan De Grønne, socialdemokrater og diverse afskygninger af venstrefløjen forsøger at begå kollektivt politisk selvmord ved at gå til valg hver for sig, mens næsten 65 procent af rød bloks vælgere ifølge en ny måling foretrækker, at de udarbejder et fælles program og finder en fælles præsidentkandidat.