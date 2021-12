Omikron og lav kapacitet giver lange testkøer i USA

Den amerikanske testkapacitet havde allerede svært ved at følge med efterspørgslen. Nu stiger presset yderligere, mens omikron får smittetallene til at stige kraftigt. Julerejsende står i lange køer for at blive testet, overbelastede laboratorier har svært ved at følge med, og selvtests bliver flået ned fra hylderne.

Næsten to år inde i pandemien truer den stigende testefterspørgsel og det begrænsede udbud med at afspore præsident Joe Bidens coronahåndtering. Der er dog ikke tale om et nyt problem. Ifølge eksperter har USA fra starten forkludret testindsatsen, og balancen mellem udbud og efterspørgsel har været en konstant udfordring både under Trump og Biden.