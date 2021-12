Demokrat går på Fox News og truer med at sabotere Bidens store prestigeprojekt

Joe Bidens enorme klima- og socialpakke vakler i den grad.

Søndag afviser den demokratiske senator Joe Manchin nemlig at stemme for pakken på i alt 1.750 milliarder dollar ved navn Build Back Better.

Det gør han i programmet Fox News Sunday.

»Jeg kan ikke stemme for denne lovpakke«, siger Manchin og henviser til bekymringer vedrørende USA’s inflation.

»Det kan jeg simpelthen bare ikke. Jeg har prøvet alt, der stod i min magt«, fortsætter han.

Den afgørende stemme

Manchin er kendt for sin særlige position hos Demokraterne, hvor han tilhører højrefløjen og ikke er bange for at forsøge at trække amerikansk lovgivning i en anden retning, end præsidenten ønsker.

Hans stemme er helt afgørende for Demokraterne, da Senatet består af 50 republikanere, 48 demokrater og to uafhængige, som typisk stemmer med Demokraterne.

Ved stemmelighed står vicepræsident Kamala Harris med den udslagsgivende stemme, og dermed skal alle demokratiske senatorer med om bord for at få lovgivning, som er upopulær hos Republikanerne, vedtaget.

Pakken er et prestigeprojekt for Biden og helt afgørende for præsidentens indenrigspolitiske planer om investeringer på klimaområdet og det sociale område.

De 1.750 milliarder dollar svarer til over 11.500 milliarder danske kroner.

Senere søndag siger Bidens pressetalsperson, Jen Psaki, at Manchins udmeldinger ikke stemmer overens med dem, som senatoren tidligere er kommet med i samtaler med præsidenten.

I Det Hvide Hus vil man fortsætte med ’at lægge pres på ham’, siger hun.

ritzau