Tusinder går mod Sudans præsidentpalads i protest mod kup

I Sudans hovedstad, Khartoum, anslås titusindvis af mennesker søndag at være marcheret mod præsidentpaladset.

Det er sket i protest mod det militærkup, som fandt sted 25. oktober i landet.

Sikkerhedsstyrker har ifølge vidner skudt med tåregas og kastet chokgranater mod demonstranterne.

Mange af demonstranterne råber slagord imod hærchef Abdel Fattah al-Burhan.

»Folket ønsker, at Burhan bliver afsat«, råber demonstranter.

General Burhan stod i spidsen for den del af hæren, der i oktober afsatte landets civile regering.

I november indgik hans styre en aftale med den afsatte premierminister, Abdalla Hamdok, der bragte Hamdok tilbage på posten.

Men mange demonstranter mener, at det hverken har gjort det store fra eller til.

De ønsker frie valg og anser Hamdoks genindsættelse for at være et forsøg på at give kuppet et skær af legitimitet.

»Ethvert kup - selv efter genindsættelsen af Hamdok - er uacceptabelt«, siger en demonstrant i 20’erne, mens tusindvis bærer Sudans flag omkring ham.

En anden demonstration, som er tidligt i 30’erne, udtaler:

»Jeg er på gaden i dag for at tage afstand fra den politiske aftale, der blev indgået. Vi har ét krav, og det er en civil regering - ikke en, der ender med at være under militær kontrol«, siger personen.

Tidligere protester mod militærkuppet er blevet opløst med magt.

På landsplan er mindst 45 demonstranter blevet dræbt siden kuppet. Det oplyser den uafhængige organisation Sudan Doctor’s Committee.

I 2019 blev der i Sudan indsat en overgangsregering. Den bestod af militæret og civile grupper. De havde aftalt at dele magten efter afsættelsen af landets tidligere leder Omar al-Bashir i 2019 i kølvandet på store demonstrationer.

Søndagens demonstrationer markerer også treåret for begyndelsen på de store protester, der førte til Omar al-Bashirs afsættelse.

