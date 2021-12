Kina-loyale kandidater fejrer sejr i Hongkong

Kandidater, der er loyale mod det kinesiske styre, har sikret sig en markant sejr ved valget til Hongkongs parlament, det såkaldte Legislative Council (LegCo).

Valget er det første, efter at Kina har foretaget gennemgribende ændringer i Hongkongs valgsystem.

Kina havde før valget vedtaget en ’patriot-resolution’, der har tilladt styret i Beijing at undersøge alle kandidaterne grundigt.

Embedsfolk mener, at det er med til at give mere stabilitet, mens kritikere siger, at det har forværret demokratiet.

Valgdeltagelsen er ved søndagens valget blev næsten halveret siden sidste valg i 2016 med 30,2 procent.

De seneste resultater viser, at næsten alle pladser i parlamentet er gået til pro-kinesiske kandidater.

Kræver tid at vænne borgerne til nye valgsystem

Flere af kandidater er blevet set fejre sejren. En af dem er Starry Lee, der er leder af Hongkongs største Kina-venlige parti, Demokratisk Alliance for Gavn og Fremskridt for Hongkong.

Hun forklarer, at det kræver tid at vænne borgerne til det nye valgsystem.

»Jeg tror ikke, at det (den lave valgdeltagelse, red.) hænger direkte sammen med, at borgerne ikke støtter valgsystemet. Jeg tror, at det kræver noget tid, før folk har vænnet sig til dette system«, siger Starry Lee.

Hendes parti står til at tage halvdelen af pladserne i parlamentet.

Antallet af pladser i parlamentet blev forud for valget udvidet til 90 fra 70, men kun 20 af forsamlingens medlemmer bliver valgt direkte. Tidligere blev halvdelen af kandidaterne valgt direkte af vælgerne.

Af de øvrige 70 pladser bliver 40 udpeget af en valgkomité, mens de resterende 30 pladser bliver valgt af interesseorganisationer for eksempelvis erhvervs- og handelslivet. Historisk har de udvist loyalitet over for styret i Kina.

ritzau