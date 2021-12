Som tidligere EU-kommissær med ansvar for den fælles udenrigspolitik er italienske Federica Mogherini i sagens natur ikke begejstret for Brexit, som fyldte meget af dagsordenen, da hun sad med ved bordet i Bruxelles fra 2014-19.

Men det, der virkelig kan få hendes blod i kog er, at briterne har valgt også at forlade det fælles europæiske udvekslingsprogram, Erasmus, som i årtier har sendt europæere på udveksling i et andet EU-land for at læse og opleve.