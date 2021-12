Korrespondent: Banderne løber med overskrifterne i Sverige, men vi glemmer et helt andet stort problem

Hendes blå øjne så på mig fra avisens forside den morgen tilbage i september. Den 32-årige Beata, mor til fem, arbejdede i et rengøringsfirma og var af polsk afstamning. Nu var hun pludselig forsvundet og hendes eksmand var anholdt. I november fandt man hendes døde krop i skoven uden for Svedala. Hun efterlader parrets fælles søn på 7 år og 4 sønner, hvoraf den ældste er 14 år.

Beata havde sådan set fulgt reglerne, hvis man er offer for partnervold. Hun havde meldt sin mand for mishandling og trusler, indgivet skilsmisseerklæring og ansøgt om tilhold. Tilholdet blev afslået, som det så ofte bliver i sager, når parret har fælles bopæl. En uge senere forsvandt hun, og hendes 49-årige ægtefælle blev anholdt. Efter at man havde fundet hendes krop, tilstod han i afhøringer at have dræbt hende, men ikke med forsæt.