EU-fiskekvoter skrumper med ny aftale med Storbritannien

EU og Storbritannien har tirsdag aften indgået en aftale om fiskekvoterne for 2022.

Det oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

»Jeg er meget glad for, at vi nu har en aftale på plads med Storbritannien. Nu kender de danske fiskere kvoterne for næste år, så de ved, hvad de har at gøre med. Det er hårdt tiltrængt efter et stormfuldt 2021«.

Det siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

»Kvoterne for 2021 kom først på plads langt inde i året, og det ville være ekstra træls, hvis fiskerne oven på den i forvejen svære situation med begrænsende kvoter og fangstmuligheder igen skulle leve med uvished i forhold til kvoteaftalen mellem EU og Storbritannien«.

Aftalen gælder for de fiskearter som forvaltes i fællesskab. Størstedelen af kvoterne for de forskellige fisk falder i EU i 2022 i forhold til 2021.

Det skyldes den brexitaftale om at forlade EU, der blev indgået mellem Storbritannien og EU i slutningen af 2020.

ritzau