Bilal arbejder på en fabrik i Tyrkiet. Allerede for et års tid siden holdt han og hans familie op med at købe kød, og listen over ting, de må give afkald på, vokser og vokser. I den seneste tid har de også skåret drastisk ned på både madolien og må spare på lys og gas, ligesom det er slut med snacks til børnene.

Bilal og hans kone står i dyb gæld. Og de seneste måneders kraftige inflation betyder, at familien trods afsavnene har stadigt sværere ved at få det hele til at løbe rundt.