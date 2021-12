Ruslands ambassadør: Vestens syn på international sikkerhed er slået fejl

Sikkerheden i Europa er forværret. Desværre kunne denne udvikling allerede forudses, da man i Vesten udlagde Sovjetunionens fald som en sejr i den kolde krig. Rusland, Sovjetunionens retmæssige arvtager, blev anset for at være den slagne part. Vesten har gjort det til en prioritet at opretholde sin globale dominans ved at løse truende internationale konflikter ud fra en styrkeposition.

FN’s institutioner, især Sikkerhedsrådet, kom under hårde angreb. Gang på gang er dets ledende rolle i sikringen af den internationale stabilitet blevet svækket. Landene i Nato begik uden at have mandat fra Sikkerhedsrådet militære aggressioner vendt mod Jugoslavien. Påstandene om, at Nato ikke udgør en trussel for nogen, er ikke længere troværdige i dag.