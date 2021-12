Millie opgiver drømmen om England: »Jeg tør i hvert fald ikke tage af sted i denne omgang«

»Der var noget ekstra, der trak i mig«, siger 22-årige Millie Caswell, der læser statskundskab på Københavns Universitet.

Det var nemlig et ønske om at udforske sine rødder, der for alvor fik hendes tanker ledt hen på et semester i England. Hendes far er englænder, og hendes bedsteforældre bor i London. Femte semester på statskundskab virkede som en oplagt mulighed for at komme tættere på ophavet. Og tilmed er det faglige niveau kendt for at være godt i landet. Med andre ord: Det kunne ikke være et bedre match. I januar skulle hun have givet sig i kast med ansøgningerne for at realisere drømmen om udlandseventyret.