Artiklen er opdateret klokken 16.30.

Fire formodede pirater skal fortsat være fængslet i en sag, hvor de beskyldes for at have forsøgt at slå dansk personel ihjel i Guineabugten i november.

Det beslutter dommer Karsten Henriksen onsdag eftermiddag i Københavns Byret.

Varetægtsfængslingen af de fire mænd forlænges med fire uger, hvilket er i tråd med påstanden fra Karen Moestrup Jensen. Hun er specialanklager fra Søik, der populært kaldes Bagmandspolitiet.

Hun mener, at det er vigtigt med en lang forlængelse, da en tværministeriel arbejdsgruppe ifølge hende arbejder på højtryk for at finde konkrete løsninger, så de formodede pirater kommer til Danmark.

»Jeg kan ikke sige, hvornår vi regner med, at det er klarlagt, men vi arbejder altså med dage her«.

»Vi vil gerne have så lang tid som muligt til at løse det her«, siger hun.

To gange skulle der have været skudvekslinger i Guineabugten, hvor de udenlandske mænd var i en mindre båd med en stærk motor. Den ene gang blev der angiveligt skudt mod en helikopter, den anden gang mod danske frømænds både.

Mens de fire mænd tilbageholdes i udlandet, er flere effekter sendt til undersøgelse i Danmark, fortæller hun. Blandt andet er der ankommet fire mobiltelefoner, som der ventes erklæringer om i januar.

Undersøgt for krudtslam

Desuden er de formodede pirater blevet undersøgt for krudtslam.

»Der er påvist krudtpartikler på de tre, der er på ’Esbern Snare’«, siger specialanklageren.

Til gengæld er der ikke fundet nogen på den fjerde mand, som i søndags overflyttet til et hospital i Ghana. Det blev han, fordi læger på fregatten vurderede, at det ikke længere var sundhedsmæssigt forsvarligt at tilbageholde ham der.

Han fik som følge af mødet med de danske soldater nogle alvorlige skader, der nødvendiggjorde, at hans ene ben blev amputeret. Senere har der været behov for flere operationer af benet.