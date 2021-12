Den franske præsidentfrue, Brigitte Macron, har besluttet af lægge sag an, efter vedvarende rygter på sociale medier om, at hun skulle have fået foretaget et kønsskifte.

Titusindvis af gange de seneste uger og måneder har brugere af sociale medier som Twitter omtalt rygterne om, at Brigitte Macron skulle være født som mand, med navnet Jean-Michel Trogneux.