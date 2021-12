Mindst 50 minearbejdere frygtes døde efter jordskred i Myanmar

Automatisk oplæsning

Omkring 50 mennesker frygtes at være omkommet i et jordskred ved en jademine i det nordlige Myanmar onsdag morgen.

Hidtil er én person bekræftet død, mens adskillige fortsat savnes.

Det oplyser det lokale brandvæsen.

Ulykken skete tidligt onsdag morgen lokal tid, da et jordskred fejede arbejdere fra minen ned i en nærliggende sø og begravede dem under murbrokker og affald.

Tidligere onsdag lød vurderingen fra en redningsarbejder på stedet, at mellem 70 og 100 mennesker var savnet.

Det tal nedjusterer brandvæsenet nu.

»Det er svært at vurdere, hvor mange der er savnet, men vi vurderer, at der er tale om mindst 50. Og de har meget små chancer for at overleve«, siger Pyae Nyein, der er chef for brandvæsenet i Hpakant, hvor minen ligger.

ritzau