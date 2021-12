En professor ved Harvard University i USA er blevet kendt skyldig i at have skjult sine forbindelser til Kina og rekrutteringsprojektet 1.000 Talenter. Han er dømt skyldig i samtlige anklagepunkter.

Det drejer sig om den 62-årige Charles Lieber, tidligere leder af Harvards institut for kemi og kemisk biologi, der havde erklæret sig ikke skyldig i anklager om at have indsendt urigtige selvangivelser, afgivet falske forklaringer og undladt at oplyse om en udenlandsk bankkonto i Kina.