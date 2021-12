Polsk leder: Tyskland vil gøre EU til det fjerde rige

Polens vicepremierminister og leder af regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS), Jaroslaw Kaczynski, beskylder Tysklands nye regering for at ville forvandle EU til ’det fjerde rige’.

I et interview med den konservative polske avis GPC, siger Kaczinsky, at nogle lande »ikke er begejstrede ved udsigten til et tysk fjerde rige, der bliver bygget på EU’s fundament«. Betegnelsen ’det fjerde rige’ spiller på Nazitysklands såkaldte tredje rige mellem 1933 og 1945.

»Hvis vi polakker gik med til den slags moderne underkastelse, ville vi blive degraderet på forskellig vis«, siger PiS-lederen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at EU-Domstolen, som Polen er indbragt for, bliver brugt som et »instrument« for føderalistiske ideer. Andre ledere af det polske regeringsparti har på det seneste brugt den samme betegnelse for at beskrive den nye tyske centrum-venstre regerings EU-politik.

I det nye tyske regeringsgrundlag står der, at dens endelige mål er en føderal europæisk stat. Den del af regeringsgrundlaget blev fordømt af PiS. Kaczynski har hævdet, at en føderal europæisk stat vil fratage Polen sin ret til selvbestemmelse.

For nylig brugte Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, den nye tyske kansler Olaf Scholz’ besøg i Polen til at ytre sin bekymring om den tyske regerings håb for EU’s fremtidige kurs. Også her anvendte han nogle betegnelser knyttet til nazisternes tredje rige over for Scholz.

Polens regering har flere gange gennem de seneste år været på kant med EU-Kommissionen. Det gælder blandt andet en reform af det polske retsvæsen, der har rejst spørgsmål om domstolenes uafhængighed, samt en nylig abortlov og en omstridt medielov. EU har blandt andet hevet Polen for EU-Domstolen. Det har gjort kløften mellem Polen og EU endnu dybere.

