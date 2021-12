Rusland trækker soldater hjem efter øvelse nær Ukraine

Flere end 10.000 russiske soldater er vendt tilbage til deres kaserner efter den seneste måned at have deltaget i en militærøvelse nær Ukraine, oplyser den russiske hær ifølge nyhedsbureauet Interfax.

Ifølge Interfax har øvelserne fundet sted i flere regioner nær Ukraine. Heriblandt Krim, som Rusland annekterede i 2014, og de russiske regioner Rostov og Kuban.

»Flere end 10.000 soldater vil marchere til deres permanente forlægninger fra det område, hvor de har deltaget i en fælles militærøvelse«, citerer nyhedsbureauet hæren for at oplyse.

Der har under øvelsen været indsat titusinder af russiske soldater på den anden side af Ukraines østlige og nordlige grænse. Det har skabt bekymring i Ukraine og de vestlige lande for, at Rusland planlægger at angribe nabolandet. Det benægter Ruslands præsident, Vladimir Putin. Men han krævet garantier fra USA og Nato om, at den vestlige militæralliance ikke gør Ukraine til et nyt medlem. Han har senest sagt, at det vil være en trussel mod Ruslands sikkerhed.

