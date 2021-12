Dronning Elizabeth leverer usædvanlig personlig juletale

I en usædvanligt personlig juletale lørdag kom den britiske dronning, Elizabeth II, ind på sorgen over at have mistet sin mand, prins Philip, efter 73 års ægteskab.

Hun talte om »det drilske glimt« i hans øjne og om savnet af ham.

Julen er en glædelig tid for de fleste, men det kan være hårdt for dem, der har mistet en elsket person tæt på dem, sagde dronningen.

Særligt i år forstår hun, hvordan det er, sagde hun. Prins Philip døde i april i en alder af 99 år.

»Hans pligtfølelse, intellektuelle nysgerrighed og evne til at få noget sjovt ud af enhver situation var alt sammen muntert«, sagde dronningen og kaldte ham »min elskede Philip«.

»Det drilske og undersøgende glimt i øjet var lige så lysende til sidst, som da jeg første gang så ham«, sagde dronningen i sin tale.

Hun tilføjede, at hun ved, at han ville have, at familien skal nyde julen sammen. Og at der er glæde blandt dem, selv om hans »velkendte grin« ikke lyder mere.

Dronningen holdt sin tale ved et skrivebord, hvor der stod et foto af hende og Philip sammen – arm i arm og med et smil til hinanden.

Fotoet er fra 2007, hvor parret fejrede deres diamantbryllup efter 60 års ægteskab.

Dronning Elizabeth tilbringer for andet år i træk julen på Windsor Castle. Det er et brud på traditionerne i kongefamilien, der normalt samles til jul på ejendommen Sandringham i det østlige England.

Men på grund af coronapandemien bliver den 95-årige dronning hjemme på Windsor-slottet igen i år.

Mand anholdt

Dronningens tale var optaget på forhånd torsdag.

Lørdag morgen omkring klokken 08.30 trængte en mand ind på Windsor-slottets område.

Politiet har anholdt ham på mistanke om, at han er i besiddelse af et våben, oplyser britisk politi lørdag.

Der er tale om en 19-årig mand fra Southampton.

Det lykkedes ham ikke at komme ind i nogen bygninger, og politiet var til stede inden for kort tid, efter at han var kommet ind på området

ritzau