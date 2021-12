Elon Musks satellitter kritiseres for at genere Kinas rumstation

Elon Musk, milliardæren bag bilproducenten Tesla, bliver stærkt udskældt på sociale medier i Kina. Det skyldes klager over, at kinesernes rumstation er blevet generet af Musks rumprojekter.

Kinas Tiangong-rumstation måtte foretage en ’præventiv kollisions-afvigelsesmanøvre’ på grund af Musk. Det var ved to ’nærkontakter’ med hans SpaceX’s Starlink-satellitter i juli og oktober.

Det fremgår af et dokument, som er sendt fra Beijing til FN’s kontor for Anliggender i Det Ydre Rum i denne måned.

En talsmand for Kinas udenrigsministerium siger tirsdag ifølge Reuters, at ’USA ignorerer forpligtelser i traktater om rummet og dermed udsætter astronauter for fare’.

»Kina opfordrer USA til at handle ansvarligt«, siger talsmanden, Zhao Lijian.

I begge situationer kom satellitter fra Starlink Internet Services ind i kredsløb, som fik rumstationens operatører til at ændre kurs. Det hedder det i den kinesiske klage ifølge nyhedsbureauet AFP.

Starlink Internet Services er knyttet til Musks rumfartsselskab SpaceX.

Musk får på puklen på de sociale medier

Musk er kendt i Kina for Tesla. Efter at sagen er blevet omtalt i medier, er han, Starlink og USA blevet stærkt kritiseret på sociale medier i landet - navnligt på Kinas Twitter-agtige Weibo-platform.

En bruger beskriver her Starlinks satellitter som ’en dynge rumaffald’. Andre taler om ’amerikanske rumvåben’ og betegner Musk som endnu ’et nyt våben skabt af den amerikanske regering og militæret’.

I et andet indlæg skriver en bruger, at ’de risici, der er knyttet til Starlink, bliver gradvist afdækket - hele menneskeheden kommer til at betale for deres forretningsaktiviteter’.

Rumforskere har udtrykt bekymring for, at der er tiltagende fare for kollisioner i rummet, og verdens regeringer er blevet opfordret til at dele informationer om de 30.000 satellitter og andre vragdele, som er i kredsløb omkring Jorden.

SpaceX har allerede opsendt næsten 1900 satellitter som led i Starlink-netværket. Det er planen at opsende tusinder mere.

ritzau