Nu får blinde endelig hjælp til at krydse gaden i New York

En dommer har beordret, at bystyret i New York City skal installere flere end 9.000 lydsignaler ved lyskryds for at gøre det lettere for blinde og svagtseende fodgængere at komme sikkert over gaden.

I en udtalelse, der blev offentliggjort mandag, kritiserer dommer Paul Engelmayer bystyret for, at langt de fleste af New Yorks flere end 13.000 gadekryds ikke er sikre for de tusinder af blinde og svagtseende indbyggere.