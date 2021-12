Fatal guldfeber: Mindst 31 minearbejdere er dræbt i guldmine i Sudan

Mindst 31 mennesker er omkommet i en privatejet guldmine i Sudan, da minen styrtede sammen tirsdag.

Det oplyser direktøren i et statsligt mineselskab i Sudan.

Kun en enkelt person er reddet ud i live. Otte er savnet, siger Khaled Dahwa, der leder Mineral Resources Company.

»31 minearbejdere blev dræbt, da en mine kollapsede«, fortæller han.

Minen ligger nær byen Nuhud omkring 500 kilometer vest for Sudans hovedstad, Khartoum.

I den samme mine var der en ulykke i januar, der kostede fire mennesker livet, siger en anden ansat i det statslige mineselskab.

»Myndighederne lukkede på det tidspunkt minen og indsatte sikkerhedsvagter. Men for nogle måneder siden forlod de stedet«, fortæller embedsmanden.

Det er forbundet med en vis fare at arbejde i Sudans guldminer, først og fremmest fordi mange af dem er faldefærdige og ikke sikret godt nok.

I dele af det nordøstafrikanske land opstod der for omkring ti år siden en form for guldfeber, hvor mange mennesker gik i gang med at grave i jorden med gravemaskiner i et forsøg på at finde det kostbare metal.

Rundt regnet to millioner minearbejdere graver omkring 80 procent af det guld op, der findes i Sudan.

Årligt bliver det til omkring 80 ton i alt.

ritzau