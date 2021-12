Seks personer fra prodemokratisk medie i Hongkong anholdt for »at udgive oprørske nyheder«

Onsdag nat dansk tid er seks personer fra det prodemokratiske medie Stand News i Hongkong blevet anholdt af politiet og sigtet for »at opildne til oprør«, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en pressemeddelelse fra politistyrken fremgår det, at 200 uniformerede og civile betjente deltog i aktionen, og at efterforskningen er i gang. Politiet oplyser ikke konkret, hvem der er blevet anholdt, men fortæller at det drejer sig om tre mænd og tre kvinder i alderen 34 til 73 år.

Den lokale tv-station TVB beretter om, at nogle af personerne er fra mediets bestyrelse. Heriblandt er blandt andet klummeskribenten Margaret Ng, som også er tidligere medlem af Hongkongs parlament, Det Lovgivende Råd, igennem 18 år. Ifølge den britiske avis The Guardian er hun allerede ved at udstå en betinget dom på et års fængsel, som hun fik i april i år. Fra bestyrelsen skulle også popsangeren Denise Ho være blandt de anholdte. Også bladets fungerende chefredaktør, Patrick Lam, er ifølge TVB blevet anholdt under aktionen.

Angreb på demokratiske rettigheder

Mediet Stand News offentliggjorde selv en video af razziaen, hvor politiet kan ses tiltvinge sig adgang til ledende redaktør Ronson Chans hjem. På videoen hører man betjenten beskrive sigtelsen.

»Sigtelsen går på en sammensværgelse om at udgive oprørske nyheder«, siger politibetjenten ifølge Reuters i videoen.

Politiets razzia ses som et angreb på demokratiske rettigheder i Hongkong. Området blev i 1997 overdraget til Kina af Storbritannien, der havde fået løfter om, at en lang række menneskerettigheder ikke ville blive indskrænket.

Det har i mange år ikke været ulovligt at opildne til oprør i Hongkong, og det blev det ifølge myndighederne heller ikke, da Kina indførte en en ny og omstridt sikkerhedslov i Hongkong i juni 2020.

Men en nylig retsafgørelse med henvisning til netop sikkerhedsloven har givet myndighederne beføjelser til at gøre brug af gammel og sjældent anvendt lovgivning, fra da Hongkong var en koloni under britisk styre. Loven om at opildne til oprør stammer ifølge Hongkong-mediet South China Morning Post fra 1938.

