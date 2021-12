Dansk selskab accepterer dom for at have forsynet Putins kampfly i Syrien med brændstof i strid med EU's sanktioner

De dømte i Dan-Bunkering-sagen om levering af brændstof til Syrien undlader at anke deres domme, skriver moderselskabet Bunker Holding i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om chef for Bunker Holding Keld R. Demant, der er idømt fire måneders betinget fængsel, og selskaberne Bunker Holding og Dan-Bunkering, der 14. december blev ved Retten i Odense blev idømt bøder på i alt 34 millioner kroner for brud på EU’s sanktioner vedrørende Syrien. Her blev selskaberne fundet skyldige i at have solgt 172.000 ton jetbrændstof i strid med et EU-forbud. De store mængder blev solgt til det russiske militær. Leverancerne fandt sted i Tyrkiet og i europæiske havne tæt på Syrien.

»Selskaberne har gennem hele forløbet forventet at blive frifundet i sagen, og derfor er vi overraskede over dommen. Vi har besluttet ikke at anke for at få sat et punktum i sagen. Vi har under hele forløbet set med stor alvor på sagen og tager nu dommen til efterretning«, udtaler Klaus Nyborg, der er næstformand i Bunker Holdings bestyrelse, i pressemeddelelsen.

Ser med stor alvor på sagen

Ifølge selskabet betyder dommen, at det ikke længere er nok at »screene handler med virksomhedens direkte modparter«, men at det nu også er nødvendigt at kontrollere, hvem kundens modparter er.

»Også ud i flere led for derigennem i sidste ende at kontrollere brugen af det solgte produkt«, skriver Bunker Holding.

Administrerende direktør Keld R. Demant har fortsat bestyrelsen og ejernes tillid, lyder det samtidig. Torben Østergaard-Nielsen, der er medejer af selskabet og formand for bestyrelsen, udtaler, at det er en kerneværdi, »at vi skal opføre os ordentligt i alt, hvad vi gør«.

»Jeg ser derfor med stor alvor på sagen og det faktum, at retten er kommet frem til, at EU-sanktioner er blevet overtrådt. Det er simpelthen ikke værdier eller den kultur, vi hverken kan stå for eller er kendt for, og sagen er selvfølgelig noget, der fylder meget«, siger ha