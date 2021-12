Skyldig i grooming: Anklageren kaldte Epsteins ekskæreste for et »sofistikeret rovdyr« – og nævningene var enige

Jeffrey Epsteins jetsetter-ekskæreste Ghislaine Maxwell er blevet fundet skyldig i at groome og manipulere de unge piger, der senere skulle blive ofre for milliardærens seksuelle misbrug, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

De 12 nævninge tog sig ellers god tid til at træffe en afgørelse vedrørende den 60-årige brite, som var tiltalt for seks forhold, der beskriver, hvordan hun hjalp sin ekskæreste med at finde og manipulere unge piger, der er blevet misbrugt af Epstein.

Onsdag aften omkring klokken 23.00 dansk tid kunne nævningerne dog efter fem dages votering levere en skyldkendelse i fem af de seks forhold. Nævningetinget finder det blandt andet bevist, at Maxwell har fundet og manipuleret unge ofre for Epsteins udskejelser.

En sådan forbrydelse udløser i USA en straf på højst 40 års fængsel. Resten af tiltalepunkterne, som hun er kendt skyldig i, udløser ifølge AFP maksimalt straffe på mellem 5 og 10 år.

Et af ofrene fortalte i sin vidneforklaring i retten, at hun som 16-årig besøgte Jeffrey Epsteins ranch i delstaten New Mexico, fordi hun havde fået det indtryk, at han ville betale for hendes uddannelse. Under besøget blev hun taget på brysterne af Ghislaine Maxwell, og Jeffrey Epstein kravlede ned i hendes seng en nat og pressede sig op ad hende. To andre piger har fortalt om, hvordan Ghislaine Maxwell hjalp Jeffrey Epstein med at misbruge dem, fra de var bare 14 år.

Ghislaine Maxwell var et »sofistikeret rovdyr, der vidste præcis, hvad hun gjorde«, sagde anklager Alison Moe i sine afsluttende bemærkninger i retssagen i New York City.

»Det er på tide at holde hende ansvarlig«.