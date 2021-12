Putin truer Biden med at kappe bånd i tilfælde af sanktioner

USA’s præsident, Joe Biden, har på et telefonmøde torsdag aften opfordret Rusland til at nedtrappe situationen ved grænsen til Ukraine, skriver Det Hvide Hus i en erklæring.

Joe Biden gjorde på telefonmødet med den russiske leder, Vladimir Putin, det klart, at hvis ikke der sker en nedtrapning ved grænsen, vil USA og dets allierede reagere »resolut«. Det uddybes ikke, hvad den konkrete reaktion kunne være. Inden samtalen havde Biden dog advaret om skærpede sanktioner mod Rusland, hvis russerne invaderer Ukraine.

Vladimir Putins talsmand, Yuri Ushakov, siger efter mødet, at Rusland har advaret USA på det kraftigste mod at indføre sanktioner. Putin fortalte Biden under samtalen, at enhver sanktion kunne bryde båndene mellem Rusland og USA, og at det ville være en stor »fejltagelse«.

»Det (sanktioner, red.) vil være en enorm fejltagelse, som kan føre til alvorlige – de mest alvorlige – konsekvenser. Vi håber ikke, at det vil ske«, siger den russiske talsmand.

Talte i 50 minutter

Samtalen mellem de to præsidenter begyndte klokken 21.30 og varede i 50 minutter. Det var Putin, der forinden havde anmodet om samtalen, der er den anden mellem de to præsidenter på godt tre uger. Forud for opkaldet havde begge ledere erklæret, at de var klar til at lytte til hinandens bekymringer.

De seneste måneder har Vesten beskyldt russerne for at forberede en invasion af Ukraine efter at have opmarcheret op mod 100.000 soldater ved grænsen mellem de to lande. Rusland nægter beskyldningerne om at have planer om en invasion i Ukraine. Landet hævder, at soldaterne er en beskyttelse mod Vesten og især Nato. Rusland annekterede i 2014 med magt den ukrainske halvø Krim.

10. januar skal ministre og embedsmænd fra USA og Rusland mødes i Geneve i Schweiz for at finde løsninger på den anspændte situation.

