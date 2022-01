USA vil gentage støtte til Ukraine efter højspændt Putin-møde

USA’s præsident, Joe Biden, skal søndag tale med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij. Det oplyser Der Hvide Hus fredag lokal tid.

Biden vil hovedsageligt tale med Zelenskij om den russiske oprustning med titusindvis soldater ved den ukrainske grænse.

I samtalen kommer Biden til at gentage sin støtte til Ukraines territoriale integritet og suverænitet, lyder det fra Det Hvide Hus. Derudover skal de to ledere forberede sig til et planlagt møde i Geneve 10. januar om den højspændte situation ved grænsen mellem Rusland og Ukraine.

Meddelelsen om mødet mellem den ukrainske leder og amerikanske præsident kommer, blot en dag efter at Biden holdt et telefonmøde med sin russiske kollega Vladimir Putin.

I samtalen, der varede i 50 minutter, udvekslede de to statsledere trusler mod hinanden.

Biden opfordrede Rusland til at deeskalere situationen ved grænsen til Ukraine, ellers ville USA sanktionere russerne, lød det fra amerikansk side.

I samtalen sagde Putin derimod til Biden, at enhver form for sanktioner mod Rusland kunne bryde båndene mellem de to lande.

»Det (sanktioner, red.) vil være en enorm fejltagelse, som kan føre til alvorlige – de mest alvorlige – konsekvenser. Vi håber ikke, at det vil ske«, lød budskabet fra Putin ifølge talsmand Juri Usjakov.

De seneste måneder har Vesten beskyldt russerne for at forberede en invasion af Ukraine efter at have opmarcheret op mod 100.000 soldater ved grænsen mellem de to lande.

Rusland nægter beskyldningerne om at have planer om en invasion i Ukraine. Landet hævder, at soldaterne er en beskyttelse mod Vesten og især Nato. Rusland annekterede i 2014 med magt den ukrainske halvø Krim.

Den 10. januar skal ministre og embedsmænd fra USA og Rusland mødes i Geneve i Schweiz for at finde løsninger på den anspændte situation.

