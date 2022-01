Indbyggere i millionby under benhård lockdown: Vi mangler mad

Når vi her i Danmark har oplevet lockdown eller er blevet bedt om at blive hjemme, har der stadig været rum for at løbe en tur eller gå i supermarkedet.

Men for den kinesiske by Xi’ans 13 millioner indbyggere har ’bliv hjemme’ siden i mandags betydet, at man slet ikke må gå uden for sin dør. Heller ikke for at købe mad.