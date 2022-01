Kan du huske de bizarre skurke og de uventede helte fra kupforsøget på Capitol Hill? Her er de i dag

Bannon var i den grad med til at bane vejen for politikeren Donald Trump efter i årevis at have dedikeret sit liv til at skabe mistro til de amerikanske autoriteter, blandt andet via sit konspiratoriske højrefløjsmedie, Breitbart. Bannon stod i spidsen for Trumps første præsidentvalgkamp og tjente som Trumps nærmeste rådgiver i Det Hvide Hus.

Få et halvt år til halv pris

Få dit daglige nyhedsoverblik, baggrund og perspektiv på de historiske øjeblikke i 2022.

Giv mig et halvt år til halv pris Du kan også prøve 1 måned for 1 kr. Læs mere her

Allerede abonnent? Log ind her