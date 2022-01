Byret skal i januar se på Breiviks krav om prøveløsladelse

En domstol i Skien skal i januar afgøre, om det går an at prøveløslade massemorderen Anders Breivik. Sagen er planlagt til at strække sig over fire dage. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

I juli 2011 gennemførte Anders Breivik angreb på øen Utøya og ved regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 mennesker mistede livet. Dommen i 2021 lød på forvaring i 21 år. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning af ti år.

I sommer blev Andres Breiviks begæring afvist af anklagemyndigheden. Derefter er spørgsmålet sendt videre til retssystemet.

Telemark Tingrett har besluttet at behandle spørgsmålet 18. januar og på yderligere tre retsmøder. Retten dækker geografisk blandt andet Skien, og det er netop i et fængsel i denne by, at massemorderen i en specialbygget afdeling afsoner som eneste indsatte.

Den sikkerhedsansvarlige psykiater i fængslet, Randi Rosenqvist, bekræfter overfor NTB, at hun skal afgive vidneforklaring i retten.

»Jeg skal redegøre for den psykologiske udvikling, Breivik har gennemgået i den tid, han har siddet i forvaring«, siger hun.

Psykiateren har skrevet flere risikovurderinger om Brevik og har ved flere tidligere lejligheder advaret mod at stole på udsagn fra ham. Selv har han erklæret, at han ikke længere er militant, og at han afstår fra brug af vold. Imidlertid har han flere gange benyttet sig af højreekstreme hilsner, noterer NTB.

Tidligere har statsadvokat Hulda Karlsdottir oplyst, at anklagemyndigheden vil modsætte sig en prøveløsladelse.

»Som vi vurderer det, baseret på materiale vi har modtaget fra Kriminalforsorgen, som har med ham at gøre i det daglige, og en ny risikovurdering udført af en psykiater, mener vi, at der fortsat er fare for, at Breivik kan begå ny, alvorlig kriminalitet«, sagde Hulda Karlsdottir i sommer til NTB.

Forvaring er en sanktion, som i teorien kan indebære, at den dømte kommer til at sidde inde resten af livet. Når der er gået 21 år, kan retten beslutte at forlænge frihedsberøvelsen et ubegrænset antal gange, såfremt anklagemyndigheden anmoder om det, og hvis betingelserne er opfyldt.

