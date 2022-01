Sudans premierminister opgiver at danne regering og går af

Sudans premierminister, Abdalla Hamdok, træder tilbage. Det meddeler han søndag i en tale på sudansk tv.

Hans afgang kommer efter kun seks uger på posten i denne omgang.

Hamdok blev afsat ved et militærkup 25. oktober.

Men fire uger senere lod han sig genindsætte på posten 21. november efter at have indgået en aftale med landets hærchef, general Abdel Fattah al-Burhan, der leder landet nu.

I en tv-transmitteret tale søndag aften siger Hamdok, at der er brug for bredere drøftelser for at nå frem til en ny aftale om Sudans overgang til demokrati.

»Jeg har besluttet at give ansvaret tilbage og meddele min afgang som premierminister og give muligheden videre til en anden mand eller kvinde«, siger Hamdok.

Vedkommende skal »hjælpe landet med at komme igennem det, der er tilbage af overgangsperioden mod et civilt demokratisk land«.

Hans melding kaster Sudan ud i endnu dybere usikkerhed, end det i forvejen befinder sig i.

Aftale blev mødt af skarp kritik

Hamdok blev for tre år siden valgt som premierminister i den overgangsregering, der skulle lede landet, efter at den daværende leder, Omar al-Bashir, var blevet fjernet efter mange år ved magten.

Den overgangsregering bestod af militæret og civile grupper, der havde aftalt at dele magten.

Men den proces bremsede de militære kupmagere brat, da de i oktober satte Hamdok i husarrest og afsatte de civile ledere.

Den aftale, Hamdok lavede med militæret i november om at vende tilbage på posten, blev mødt af skarp kritik fra flere sider i Sudan, fordi den anses for at give militærkuppet legitimitet.

Siden kuppet i oktober har Sudan været præget af store demonstrationer mod militæret. Mindst 56 civile er blevet dræbt i forbindelse med protesterne.

Senest har to demonstranter mistet livet søndag, da sikkerhedsstyrker åbnede ild mod dem. Den ene blev dræbt i hovedstaden, Khartoum, og den anden i byen Omdurman, oplyser læger i Sudan.

Hærchefen har lovet, at der vil blive udskrevet valg i juli 2023.

Militæret begrundede kuppet i oktober med, at det angiveligt var nødvendigt for at forhindre en borgerkrig i landet.

ritzau